Никите Михалкову исполнился 81 год. Кавалер высшей государственной награды России, ордена Святого апостола Андрея Первозванного, народный артист России, Герой Труда РФ Никита Сергеевич Михалков со вчерашнего дня принимает поздравления.
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