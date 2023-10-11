Квартира Зеленского в Крыму на аукционе: Национализация и продажа за 24,6 млн рублей Ирэн ОрлонскаяРаспорядительная дирекция имущества республики Крым объявила о проведении аукциона на квартиру, которая, по официальной информации, ранее принадлежала президенту Украины Владимиру Зеленскому.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии