Квартира Зеленского в Крыму на аукционе: Национализация и продажа за 24,6 млн рублей Ирэн ОрлонскаяРаспорядительная дирекция имущества республики Крым объявила о проведении аукциона на квартиру, которая, по официальной информации, ранее принадлежала президенту Украины Владимиру Зеленскому.