Кристина Орбакайте не может скрыть своего отношения к Алле Пугачевой

Певица Кристина Орбакайте открыто признала, что больше не собирается выступать в России. Последний её концерт состоялся в марте в Санкт-Петербурге, и это событие стало для неё знаковым, так как на тот момент певица уже знала о своём предстоящем переезде в Соединённые Штаты.