В Тамбове подростка обвиняют в незаконном хранении наркотиков в крупном размере

В Тамбове завершено расследование уголовного дела в отношении 17-летнего подростка. Он обвиняется в незаконном приобретении и хранении без цели сбыта наркосодержащих растений и их частей в крупном размере, сообщает региональный СКР.
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