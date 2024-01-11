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Тренер «Осасуны» о судействе в игре с «Барсой»: «С нами поступили несправедливо. Фол перед голом очевиден, это решающий момент»

Тренер «Осасуны» о судействе в игре с «Барсой»: «С нами поступили несправедливо. Фол перед голом очевиден, это решающий момент»

Напомним, в полуфинале Суперкубка Испании счет открыл Роберт Левандовски на 59-й минуте. Игроки «Осасуны» утверждали, что перед голом Андреас Кристенсен сфолил на Хосе Арнаисе.

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