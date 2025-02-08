Steak Lovers
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Steak Lovers

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Замена шашлыка в самые холода. Куриные окорочка с дымком не выходя из дома

Замена шашлыка в самые холода. Куриные окорочка с дымком не выходя из дома

В зимние морозы шашлык на улице не пожарить, зато заменить его очень легко другим блюдом. Покажем, как обжарить прямо на кухне куриные окорочка по-кавказски: благодаря насыщенному маринаду с аджикой, лимоном и чесноком мясо получается сочным, ароматным и с глубокой пряной ноткой.

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