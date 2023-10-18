@ CNP/Global Look Press Tекст: Дмитрий Бавырин «Они с трудом могут объяснить, зачем это нужно». Такими словами пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков прокомментировал намерение президента США Джо Байдена «подавить Россию» и «объединить Европу».
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