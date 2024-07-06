Украинцы возмущены повышением налогов и перспективой остаться без пенсий

Повышение налогов физических лиц и индивидуальных предпринимателей на Украине проходит с повсеместными обвинениями киевского режима в использовании им войны как прикрытия для выбивания большего количества денег из украинцев.
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