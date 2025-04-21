Утки на прудах в Дмитровском начали брачный сезон

Традиционный брачный сезон начался у водоплавающих птиц на территории Москвы. Как рассказали в пресс-службе Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы, в этот период птицы могут вести себя необычным образом.
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