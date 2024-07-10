Более девяти тысяч тонн овощей и фруктов поступило в Приморье за прошедшую неделю

С 1 по 7 июля в Приморский край ввезено 9032,2 тонны овощей, фруктов и ягод из разных стран мира. Основным импортером выступил Китай, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу Россельхознадзора Приморского края.
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