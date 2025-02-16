❄️Показываем дорогу от Алушты до Ялты сейчас Местами гололед! Очень важно соблюдать дистанцию и скоростной режим, а также избегать сложных маневров.
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❄️Показываем дорогу от Алушты до Ялты сейчас Местами гололед! Очень важно соблюдать дистанцию и скоростной режим, а также избегать сложных маневров.