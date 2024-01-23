Волчья Луна: что сулит страшное полнолуние 25 января

В конце января наступит первое полнолуние 2024 года, получившее в народе название Волчьего. Вокруг этого астрономического явления существует много предубеждений, считается, что у некоторых людей в полнолуние обостряются психические расстройства, а сон нарушается.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии