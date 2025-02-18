Глава РФПИ Дмитриев рассказал о встрече в Эр-Рияде с членами команды Трампа

Глава РФПИ Дмитриев рассказал, что уже встретился в Эр-Рияде с несколькими членами команды Трампа. В интервью CNN он назвал американского президента и его команду «отличными решателями проблем», а отношения США и России «очень важными для мира».
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