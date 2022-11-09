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Гойти Дазаев о предстоящем бое: «Кто выиграет, тот и поборется за титул»

 Казахстанский боец Гойти Дазаев перед боем против Максима Буторина поделился ожиданиями: «После нашего первого противостояния были победы у него и у меня, поэтому сейчас мы вновь встретимся уже в претендентском бою.

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