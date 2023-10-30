Климатолог Киселев: дефицит пресной воды России не грозит

Дефицит пресной воды России не грозит, даже несмотря на обмеление рек в некоторых регионах. Об этом заявил климатолог, ведущий научный сотрудник главной геофизической обсерватории имени Воейкова Андрей Киселев.
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