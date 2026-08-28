Орловцев ещё порадует летнее тепло

Синоптики порадовали жителей Центральной России хорошей новостью. Здесь ещё задержится на некоторое время тёплая погода, поэтому у орловцев последние выходные августа будут весьма комфортными для отдыха на природе.
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