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Орелtimes

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Орловцев ещё порадует летнее тепло

Орловцев ещё порадует летнее тепло

Синоптики порадовали жителей Центральной России хорошей новостью. Здесь ещё задержится на некоторое время тёплая погода, поэтому у орловцев последние выходные августа будут весьма комфортными для отдыха на природе.

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