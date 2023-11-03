Альбина Джанабаева нашла новую работу на фоне слухов о разводе с Валерием Меладзе

Валерий Меладзе и Альбина Джанабаева. Фото: newweek.ruАльбина Джанабаева, супруга известного автора и исполнителя песен Валерия Меладзе, решила сделать заявление о своем возвращении к творческой деятельности.
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