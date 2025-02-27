В Финляндии 28 февраля завершаются учения сил специального назначения из США, Канады и Финляндии Arctic Forge – 2025.
Полярное свидание: зачем армия США отрабатывает развертывание в Финляндии
Комментарии
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Tupoi
Совместная российско-американская разработка полезных ископаемых на территории России в результате превратится в совместную сирийско-американскую добычу нефти на территории Сирии. США введут ограниченный контингент своей армии для защиты советско-американских разработок, потом этот контингент превратится в военную базу США на территории России, а если Россия попытается возмутиться, США начнут полноценную оккупацию российских территорий для защиты совместных российско-американских проектов. И пусть кто-нибудь мне тупому возразит, что это не так.
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