🙏 В Керчь привезли частицу Благодатного огня Фонд Андрея Первозванного доставил в собор Иоанна Предтечи частицу Благодатного огня.
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🙏 В Керчь привезли частицу Благодатного огня Фонд Андрея Первозванного доставил в собор Иоанна Предтечи частицу Благодатного огня.