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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Тото Вольфф: «Стратегия с двумя пит-стопами оказалась лучшей, но изначально «Мерседес» так не думал»

Исполнительный директор « Мерседеса » Тото Вольфф прокомментировал действия команды на Гран-при Италии и решение разделить стратегии между гонщиками.

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