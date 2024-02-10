«Сейчас об этом жалею»: Караулова рассказала, как Пугачева раздавала вещи Орбакайте

Певица Юлианна Караулова рассказала, как Примадонна отечественной эстрады Алла Пугачева, будучи художественным руководителем пятого сезона популярного шоу «Фабрика звезд», раздавала участникам вещи своей дочери Кристины Орбакайте.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)