Вопрос «мовы»: в Одессе продавца уволили за отказ говорить на украинском языке Евгения КомароваНедавний инцидент в одном из продуктовых магазинов Одессы стал поводом для новых обсуждений языковой политики в Украине.
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