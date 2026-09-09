В Американской торговой палате поддержали проведение бизнес-форума с участием РФ, США и Германии

Американская торговая палата в России положительно оценила предложение главы РФПИ Кирилла Дмитриева провести в 2027 году трехсторонний бизнес-форум.
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