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В Американской торговой палате поддержали проведение бизнес-форума с участием РФ, США и Германии

В Американской торговой палате поддержали проведение бизнес-форума с участием РФ, США и Германии

Американская торговая палата в России положительно оценила предложение главы РФПИ Кирилла Дмитриева провести в 2027 году трехсторонний бизнес-форум.

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