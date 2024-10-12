В Python Package Index обнаружено вредоносное ПО для кражи криптовалют

Киберпреступники продолжают совершенствовать свои методы для кражи криптовалют. В последнее время они стали использовать новую форму вредоносного ПО, которое распространяется через платформу Python Package Index.
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