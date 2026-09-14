Кузнецов выразил недовольство после поражения от «Автомобилиста» в матче КХЛ

В одном из последних матчей Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) команда «Автомобилист» одержала победу над соперником, что стало поводом для эмоциональной реакции со стороны хоккеиста Кузнецова.
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