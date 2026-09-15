Брянские известия
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Брянские известия

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Брянский завод «ЛДС» готовится к участию в форуме-выставке «Армия»

Брянский завод «Локомотив-Дизель-Сервис» постоянно участвует в форуме-выставке «Армия».А буквально на днях в Международном выставочном центре «Казань-Экспо» завершился XVI Международный салон средств обеспечения безопасности «Комплексная безопасность», в котором в качестве гостей участвовали представители брянского завода «Локомотив-Дизель-Сервис».

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