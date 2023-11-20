МВД проверит звезду «Домового» из-за видео с пьяным дебошем на детском конкурсе

Полицейские проведут проверку из-за видео с неадекватным поведением российского актера Сергея Чиркова, который курил на сцене и нецензурно выражался при несовершеннолетних во время молодежного конкурса «Энергия улиц» в Обнинске Калужской области.
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