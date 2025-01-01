БАЗА 211- ВОЕНН...
ГлавнаярасследованиеБлогВМФВВСКазакиспецназ, разведкавоенная история
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

74 386 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Захаров
    Согласен с Ильдусом когдаж наш горант поймет что унижая Россиян плохо сказываеца на их имиджеДве затрещины ﻿
  • Eduard
    Сталин бы не церемонился с финиками!Пираты Балтийског...
  • Eduard
    Потому что вдруг военные суда Росмии куда-то пропали!Пираты Балтийског...

Евросоюз во власти ястребов, миролюбивые Венгрия и Мальта сдают позиции

Евросоюз во власти ястребов, миролюбивые Венгрия и Мальта сдают позиции

Николай Межевич: Финляндия и Прибалтика к смерти готовы, а Польша хочет пограбить склады, желательно — в Германии Михаил Зубов На фото: президент Польши Анджей Дуда (в центре) на открытии Совета министров иностранных дел ОБСЕ (Фото: AP/TAСС) Материал комментируют: Николай Межевич Постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич сообщил о рисках, которые могут возникнуть после 1 января, когда председательствовать в этой организации начнёт Финляндия.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх