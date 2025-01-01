Николай Межевич: Финляндия и Прибалтика к смерти готовы, а Польша хочет пограбить склады, желательно — в Германии Михаил Зубов На фото: президент Польши Анджей Дуда (в центре) на открытии Совета министров иностранных дел ОБСЕ (Фото: AP/TAСС) Материал комментируют: Николай Межевич Постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич сообщил о рисках, которые могут возникнуть после 1 января, когда председательствовать в этой организации начнёт Финляндия.