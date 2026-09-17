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Процессоры Ryzen могут подорожать на 10% — AMD уже уведомила партнеров

Процессоры Ryzen могут подорожать на 10% — AMD уже уведомила партнеров

Но какие именно CPU, GPU и чипсеты подорожают, пока непонятно AMD предупредила партнеров о планируемом повышении цен примерно на 10% на некоторые CPU в четвертом квартале 2026 года.

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