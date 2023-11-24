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Спички - не игрушка

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Товарищ Ким запустил первый спутник, и теперь может наблюдать за Байденом

Товарищ Ким запустил первый спутник, и теперь может наблюдать за Байденом

Спустя всего несколько месяцев чистой и искренней дружбы с Россией, товарищ Ким наконец-то запустил первый разведывательный спутник на орбиту.

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