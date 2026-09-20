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Завершаются выборы в Госдуму России: названа явка на данный момент

Завершаются выборы в Госдуму России: названа явка на данный момент

В России завершается голосование по выборам депутатов Госдумы и региональных заксобраний. К настоящему моменту явка, по данным ЦИК, превысила 56%.

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