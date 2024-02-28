Царьград Инфографика/Коллаж Царьграда Запад принял решение повысить градус противостояния на Украине.
Готовится удар по Москве: В войну вступят дальнобойные ракеты Taurus и ATACMS
Комментарии
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Владимир семин
А чего мы всё ждём, Белгородскую, Воронежскую, все близрасположенные области постоянно обстреливаются!
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1 час.
Игорь Кузнецов
По военным объектам Украины и так работают комбинированными ударами. А вот если будет запущена крылатая ракета с самолёта... нужно чётко засечь откуда он взлетел. Если это F-16, то не с территории Украины, тогда ответный удар по аэродрому. Вероятно в Польше или в Румынии.
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29 мин.
Владимир Елкин
Нужен не ответный удар, а превентивный - как только будет принято решение о поставках таких ракет хохлам! И лучшая цель для данного удара - Лондон! Причем, если удастся утопить всю "велико"британию на радость большинству народов планеты, то ни одна западная мразь не вякнет больше на нашу страну!
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10 мин.
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