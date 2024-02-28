Готовится удар по Москве: В войну вступят дальнобойные ракеты Taurus и ATACMS

Владимир семин А чего мы всё ждём, Белгородскую, Воронежскую, все близрасположенные области постоянно обстреливаются!

Игорь Кузнецов По военным объектам Украины и так работают комбинированными ударами. А вот если будет запущена крылатая ракета с самолёта... нужно чётко засечь откуда он взлетел. Если это F-16, то не с территории Украины, тогда ответный удар по аэродрому. Вероятно в Польше или в Румынии.