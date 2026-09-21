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Суд приговорил жителя Ялты к 22 годам лишения свободы за госизмену

Суд приговорил жителя Ялты к 22 годам лишения свободы за госизмену

Южный окружной военный суд приговорил жителя Ялты Виталия Черного к 22 годам лишения свободы по делу о госизмене и подготовке к изготовлению взрывного устройства по заданию Службы безопасности Украины (СБУ).

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