Суд приговорил жителя Ялты к 22 годам лишения свободы за госизмену

Южный окружной военный суд приговорил жителя Ялты Виталия Черного к 22 годам лишения свободы по делу о госизмене и подготовке к изготовлению взрывного устройства по заданию Службы безопасности Украины (СБУ).
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