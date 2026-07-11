Единство стран-членов НАТО в вопросе возможного конфликта с Россией оказалось под угрозой, поскольку государства Восточной Европы всё чаще выражают несогласие с дальнейшей эскалацией, отметил бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор в ходе интервью профессору Гленну Диесену.
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