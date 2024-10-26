Как подготовить цветы к зимнему хранению на даче?

Сегодня, 26 октября 2024 года, мы рассказали о том, какие цветы нужно выкапывать на зиму на даче. Каждый опытный садовод знает, что георгины и гладиолусы нужно выкапывать на зиму, но есть много других цветов, которые также требуют этого.