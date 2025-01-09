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Медведев усомнился в быстрых успехах Трампа в украинском урегулировании

Медведев усомнился в быстрых успехах Трампа в украинском урегулировании

Заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев усомнился, что избранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп достигнет быстрых успехов в украинском урегулировании.

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