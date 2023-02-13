Военное обозрение

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Илон Маск пообещал не допустить мировой войны в ответ на призыв астронавта вернуть полный доступ к Starlink на Украине

Илон Маск пообещал не допустить мировой войны в ответ на призыв астронавта вернуть полный доступ к Starlink на Украине

Бизнесмен Илон Маск, которому принадлежит компания SpaceX, обеспечивающая работу Starlink, отреагировал на призыв астронавта Скотта Келли вернуть полный доступ к интернету на Украине.

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