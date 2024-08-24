Работа "Ланцетов", артиллерии и авиации по наступающей технике противника, наступавших в районе села Нововодяное на границе Харьковской области и ЛНР.
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Работа "Ланцетов", артиллерии и авиации по наступающей технике противника, наступавших в районе села Нововодяное на границе Харьковской области и ЛНР.
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