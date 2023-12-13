Участок федеральной автодороги в Челябинской области закроют из-за взрывов

В Челябинской области вновь на несколько часов перекроют трассу М5 «Урал» в Ашинском районе. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе управления дорог «Южный Урал», ограничения будут введены в четверг, 14 декабря, с 9:00 до 14:00 в связи с буровзрывными работами.