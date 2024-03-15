На Украине заявили, что законопроект о мобилизации не повлияет на темпы призыва

Законопроект о новых правилах мобилизации на Украине, который сейчас рассматривается в Верховной раде, после его принятия никак не повлияет на темпы призыва в ВСУ, однако поможет решить проблему воинского учета.
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