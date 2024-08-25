Певец Басков описал, как мошенники пытались его обмануть на 9,8 млн рублей

Певец Николай Басков чуть не стал жертвой мошенников в связи с событиями в Курской области. В интервью с порталом News он рассказал, что ему позвонили, представившись сотрудниками Кремля, с просьбой перевести деньги для помощи курянам.
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