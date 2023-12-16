Россия начинает десятилетие грандиозных железнодорожных проектов

Владимир Путин заявил о планах по созданию сети высокоскоростных железных магистралей (ВСМ). Она свяжет столицу с Санкт-Петербургом, Минском, Воронежем, Нижним Новгородом, Казанью, Екатеринбургом, Ростовом-на-Дону, курортами Черноморского побережья, а в перспективе – с Донбассом.
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