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Россия начинает десятилетие грандиозных железнодорожных проектов

Россия начинает десятилетие грандиозных железнодорожных проектов

Владимир Путин заявил о планах по созданию сети высокоскоростных железных магистралей (ВСМ). Она свяжет столицу с Санкт-Петербургом, Минском, Воронежем, Нижним Новгородом, Казанью, Екатеринбургом, Ростовом-на-Дону, курортами Черноморского побережья, а в перспективе – с Донбассом.

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