В Госдуме рассказали, как вернуть часть расходов на строительство дома

Депутат Госдумы Никита Чаплин рассказал, что покупатель участка может вернуть часть уплаченного налога после регистрации права собственности на построенный жилой дом.
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