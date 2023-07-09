Евгений Сатановский. За что Россия должна Госдепу

А

Анатолий

Главнюк по вывозу уже сбежал на Запад. Это ведь Кудрин создал систему вывоза, так как его друзья то ли младоельциноиды, то ли младогеббельсианцы гробили авиастроение, пытались разрушить систему электроснабжения России, через ваучер обирали до нитки народ. Господи, как оглянешься , да вспомнишь , что вытворяли эти сопливые говнюки, диву даёшься. А ведь мы верили, аплодировали, две Волги мечтали получить. Ха-ха-ха! Получили мы все то, что заслужили. 70 лет орали Слава КПСС, пока наши внуки не начали спрашивать , а кто такой этот Слава. А внуки этого Славы начали показывать нам и нашим внукам, что это ведь коммуняки. Вот уберите их и так заживём. Убрали, точнее от власти отогнали. И что? Зажили? То , что сейчас видим - это же .......да лучше бы продолжали орать Слава КПСС. Ну , разве не так? Кровь льётся, кодла на ТВ, в министерствах и ведомствах, в здравоохранении, в образовании творит , что захочет. А нам рассказывают, что за последние 3 года с вороватых госчиновников то ли 20 миллиардов, то ли 20 миллионов украденных уже вытряхнули. Мы верим. Скоро опять будем петь осанну очередному славику. Уже поём. Чуете эту песню. Включайте ТВ.