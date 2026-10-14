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Царьград

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Директор из Самары выплатит 24,1 млн рублей за неуплату налогов

Директор из Самары выплатит 24,1 млн рублей за неуплату налогов

Суд обязал директора самарской компании возместить бюджету более 24,1 миллиона рублей, недополученных из-за неуплаты НДС с января 2018 года по декабрь 2020-го.

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