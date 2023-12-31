На Украине высказались о возможной смене власти

Политолог Бортник: главкома ВСУ Залужного можно провести к власти за три дня Директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник в интервью YouTube-каналу «Да это так» высказался о возможной смене власти в стране.
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