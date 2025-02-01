Ганчев: ВСУ стянули большие силы к освобожденному ВС России Двуречному

Вооруженные силы Украины стянули большие силы в направлении поселка Двуречный Харьковской области.Глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщил, что ВСУ стянули большие силы к поселку Двуречный, который ранее освободили ВС России.
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