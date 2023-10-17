В России объявили неформальные «кредитные каникулы»

Банки испугались выдавать много потребительских ссуд — граждане РФ должны уже около 32 трлн рублей Иван Рыбин Фото: Владимир Баранов/ТАСС Выдача необеспеченных «потребительских» кредитов в сентябре 2023 года сильно уменьшилась, банки массово отказывают заёмщикам, которым ранее одобрили бы получение займа.
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