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В окружении Мбаппе заявили, что договоренности о будущем нет, а внешнее воздействие не повлияет на сроки принятия решения

В окружении Мбаппе заявили, что договоренности о будущем нет, а внешнее воздействие не повлияет на сроки принятия решения

Ранее информация о договоренности нападающего «ПСЖ» с «Реалом» появилась в публикации Foot Mercato. «Нет никакой договоренности касательно будущего Килиана, в первую очередь потому, что обсуждение этого вопроса еще не начиналось.

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