Перекусывать в общественном транспорте с точки зрения этикета допустимо, если еда не имеет резкого запаха и не создаёт неудобств окружающим, рассказала эксперт по этикету Анастасия Перевалова в беседе с KP.
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